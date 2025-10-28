Sant’Antimo, lancia 6 candidature alle Regionali: spicca il ritorno di Cesaro

PUBBLICITÀ

È quanto mai ingolfata la corsa al consiglio regionale della Campania in quel di Sant’Antimo, dove sono addirittura sei i candidati ad uno scranno nel parlamento campano.

Qui centrodestra e centrosinistra sono (almeno numericamente) in perfetta parità con tre politici per parte. In realtà a fare la voce grossa è Forza Italia con addirittura tre candidati santantimesi.

Il coordinatore regionale azzurro Fulvio Martusciello, ha benedetto la discesa in campo di Giuseppe Guarino, Ivana Tarantino e Francesco Cammisa. Giuseppe Guarino e Francesco Cammisa hanno preso parte alle amministrative del 2024, conseguendo un buon risultato personale, ma soltanto Cammisa è risultato eletto. Ivana Tarantino, invece, era stata prima consigliera e poi assessore della giunta Russo, salvo poi decidere di non riproporsi nelle ultime due tornate elettorali.



Nel centrosinistra ha trovato casa, quella Riformista, Armando Cesaro, già consigliere regionale, proprio di Forza Italia, dal 2015 al 2020.

Con lui anche Carlo Ceparano (Avs), sostenuto dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Per Ceparano, esponente verde di vecchia data, si tratta di un ritorno nella politica elettiva, che lo aveva già visto protagonista come candidato sindaco a Sant’Antimo nel 2007.

Infine con la lista Fico Presidente corre Simona Fabozzi.