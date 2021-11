Sant’Antimo, sorpreso a scassinare le auto all’esterno di un locale: il video

Un uomo è stato ripreso, in via Arco Sant’Antonio a Sant’Antimo, a scassinare delle auto. A filmare il ladro sono state le telecamere di videosorveglianza, che mostrano il ‘protagonista’ che prova ad aprire diverse vetture nei pressi di un locale notturno. La vicenda e il video pubblicati dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Uno scassinatore d’auto ripreso venerdì notte mentre entrava in azione in via Arco Sant’Antonio a Sant’Antimo. L’uomo, ripreso perfettamente anche in primo piano, ha provato ad aprire diverse auto parcheggiate a pochi passi da un locale notturno. Dalle immagini non si capisce se il ladro sia riuscito effettivamente a rubare qualcosa, ma è evidente che questo cialtrone tornerà in azione. Per questo chiediamo a tutti di aiutarci nella ricerca e identificazione di questo ladruncolo da quattro soldi”.

“Tutta l’area a Nord di Napoli è ormai da tempo sotto l’assedio di ladri e rapinatori, assicurarne alla giustizia anche uno solo in più significare restituire un po’ di sicurezza ai cittadini. Pertanto continueremo sempre a chiedere alle forze dell’ordine uno sforzo ulteriore per riuscire a ristabilire la normalità e la legalità a Napoli, nella sua provincia e in tutta la Campania”. Così Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde.