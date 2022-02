Sara Tommasi, dal dramma alla rinascita: “Ho imparato ad amarmi”

Sara Tommasi è tornata. La showgirl ha rivelato i motivi del suo comportamento: era affetta da gravi problemi di tipo psicologico.

“Non ero lucida, ero una marionetta. Non avevo mai pensato di avere un problema psichico, e invece soffrivo di bipolarismo. Il mio psicologo mi ha detto che ero un morto che camminava. Ero morta. Non sapevo neanche prendere un taxi.” Una perizia psicologica ha elencato i disturbi da cui era affetta la Tommasi, affermando che presentava sintomi di psicosi, delirio e allucinazioni visive e uditive.

Sara, dunque, non era in condizione di intendere e di volere. Ed è per questo, racconta, che ha anche girato dei film porno, avvolta in un baratro di incoscienza. “Quelle cose non mi appartengono, in condizioni normali non avrei mai girato dei film porno. Ma non ce l’ho con nessuno, se non con me stessa“. Il suo ringraziamento, infine, va alla mamma. “Mia madre mi ha salvato, senza di lei sarei morta. Sono stata in ospedale 5 mesi contro la mia volontà, ma ora sto bene. Mi sento bene, e soprattutto consapevole delle mie azioni. Continuo a prendere le medicine, il mio percorso forse durerà tutta la vita. Ma ora sono viva”.

Sara Tommasi dieci anni dopo, com’è adesso?

Le informazioni sul suo conto provengono principalmente dal suo profilo Instagram. Sui social è rimasta attiva, e adesso sfoggia sempre un gran sorriso, che sembra essersi lasciato alle spalle un passato difficile. Ha anche ricominciato un po’ a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Si è spostata nel mondo della musica adesso, e da poco è anche uscita la sua nuova canzone, Vis a Vis. Inoltre ha scritto un libro che si chiama Ricomincio da Sara. Insomma, sembra proprio aver ricominciato.

Lui si chiama Antonio Orso, a inizio 2020, mentre il mondo si chiudeva per la pandemia, l’ha presa a cuore, prima come manager, a poco a poco come compagno di vita, per farla sbocciare a una nuova vita.

Si sono sposati il 21 marzo 2021; «A mio marito» è la prima frase che si legge sfogliando il libro Ricomincio da Sara (Herkules Book, € 11, 90), dove l’ex naufraga di L’Isola dei Famosi del 2006 parla della bambina di Terni che sognava la tv guardando Non è la Rai, dell’arrivo a Milano, della conquista della ribalta, poi lascia pagine in bianco, e riemerge con il racconto dell’incontro con Antonio, della nuova fiducia in se stessa che lui le ha insegnato e alla fine lancia un messaggio: «Non permettete a nessuno di calpestarvi l’anima. Imparate ad amarvi».

Il regalo più bello di Antonio? «Mi ha fatto capire che cadere è facile, ma rialzarsi è molto difficile e io ce l’ho fatta, e devo esserne orgogliosa, Mi ha dato la forza per sognare di nuovo, chissà, magari anche un figlio».