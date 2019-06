Sbanda con la moto e si schianta contro un’auto, Moreno morto a soli 26 anni. Dolore in Campania

Tragedia sulle strade di Bonito. Moreno Caso, un giovane centauro di 26 anni di Mirabella Eclano ha perso la vita in un incidente. È sbandato con la sua motocicletta e si è schiantato contro le auto in sosta. L’impatto è stato violento. L’incidente è accaduto intorno alle 4 di questa mattina. Immediati i soccorsi. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

“L’intera comunità – si legge nel testo dell’ordinanza sottoscritta dal sindaco Giancarlo Ruggiero – è rimasta profondamente colpita da questa drammatica notizia e partecipa al dolore che ha colpito la famiglia”. Bandiere a mezz’asta nella sede comunale e negli edifici pubblici.