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Scappano dal ristorante senza pagare, scoppia la rissa a Napoli: feriti anche due agenti

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Scappano dal ristorante senza pagare, scoppia la rissa a Napoli: feriti anche due agenti
Scappano dal ristorante senza pagare, scoppia la rissa a Napoli: feriti anche due agenti
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Nel primo pomeriggio di giovedì 12 marzo si è verificato un episodio di tensione nel centro di Napoli. Due clienti, dopo aver pranzato in un ristorante situato in via San Giacomo, avrebbero cercato di lasciare il locale senza pagare il conto, sostenendo che il cibo non fosse di loro gradimento.

Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini si sarebbero alzati dal tavolo e si sarebbero allontanati dal ristorante senza saldare il conto, lasciando sorpreso il personale. Non si esclude che fossero in stato di ebbrezza. I titolari del locale li avrebbero quindi seguiti per chiedere chiarimenti. Poco dopo, una volta raggiunta via Toledo, tra le strade più frequentate del centro cittadino, la situazione sarebbe degenerata in una violenta lite. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, tra turisti e residenti, che si trovavano in zona.

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Gli agenti della Polizia Locale di Napoli, già presenti nell’area, sono intervenuti per riportare la calma. Durante il parapiglia due poliziotti sono rimasti feriti. Sul posto sono poi arrivate altre pattuglie di supporto, per un totale di tre equipaggi. Gli aggressori sono stati identificati e denunciati a piede libero con l’accusa di rissa. I due agenti feriti, invece, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini per gli accertamenti e le cure del caso.

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