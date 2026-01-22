Scarica il braccialetto elettronico per continuare a perseguitare la ex, 28enne in carcere

PUBBLICITÀ

Avrebbe lasciato volontariamente scaricare il braccialetto elettronico per aggirare i controlli previsti dal divieto di avvicinamento all’ex compagna. Per questo motivo un uomo di 28 anni è stato arrestato sabato scorso dalla Polizia di Stato di Venezia e trasferito in carcere.

Il provvedimento di custodia cautelare è stato disposto dall’Autorità giudiziaria veneziana nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia, avviata a seguito della denuncia presentata dalla vittima nell’ottobre scorso. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Commissariato di Mestre, sotto il coordinamento della Procura, l’uomo avrebbe sottoposto la donna per anni a violenze fisiche e psicologiche, proseguite anche durante e dopo la gravidanza.

PUBBLICITÀ

Nonostante l’applicazione del braccialetto elettronico, l’indagato avrebbe ripetutamente omesso di ricaricare il dispositivo, rendendo di fatto inefficace la misura cautelare. Le reiterate violazioni hanno spinto la Procura a richiedere un aggravamento della misura, accolto dal Gip, che ha disposto la custodia in carcere eseguita dagli agenti della Polizia di Stato.