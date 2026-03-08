PUBBLICITÀ
Sconfitta amara per il Giugliano, i ‘tigrotti’ perdono 2-1 il match salvezza col Siracusa

Il Giugliano esce sconfitto dalla trasferta siciliana contro il Siracusa, che si impone 2-1 al termine di una gara combattuta. Dopo il prezioso successo ottenuto in casa contro il Monopoli, i gialloblù frenano la propria corsa salvezza contro una formazione che, nonostante i gravi problemi societari, continua a dimostrarsi tenace e determinata nel girone C.

L’inizio della squadra di mister Di Napoli è comunque positivo. Il Giugliano parte con grande intensità e trova il vantaggio dopo appena sei minuti: capitan De Rosa sfrutta l’occasione giusta e porta avanti i suoi, premiando l’approccio aggressivo dei campani.

Il gol subito scuote il Siracusa che, con il passare dei minuti, riesce a riorganizzarsi e ad alzare il baricentro. I padroni di casa iniziano a spingere con maggiore continuità fino a trovare il pareggio al 26’ con Arditi, bravo ad approfittare di un errore difensivo del Giugliano per ristabilire l’equilibrio.

Nella ripresa la formazione siciliana entra in campo con maggiore convinzione e mette progressivamente in difficoltà la retroguardia gialloblù. Il Siracusa crea diverse situazioni pericolose e al 71’ trova la rete decisiva con Riccardi, che firma il sorpasso completando la rimonta.

Nel finale il Giugliano prova a reagire: Ogunseye fallisce una buona occasione, mentre D’Agostino colpisce la traversa. Oltre le due azioni nel finale, la squadra campana ha faticato a costruire occasioni realmente pericolose per tutta la ripresa non riuscendo a rimettere in piedi la partita. Il risultato non cambia più e la sfida si chiude sul 2-1 per i siciliani.

Con questa sconfitta il Giugliano resta in zona playout, ma la distanza dalla salvezza rimane contenuta: i gialloblù sono infatti a tre punti dalla zona tranquilla, con diverse giornate ancora da giocare e la possibilità di rientrare pienamente nella lotta per la permanenza in categoria.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

