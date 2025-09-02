PUBBLICITÀ
HomeCronacaScoppia la condotta del gas sulla Circumvallazione, paura tra Giugliano e Qualiano
CronacaCronaca locale

Scoppia la condotta del gas sulla Circumvallazione, paura tra Giugliano e Qualiano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Scoppia la condotta del gas sulla Circumvallazione, attimi di paura tra Giugliano e Qualiano
Scoppia la condotta del gas sulla Circumvallazione, attimi di paura tra Giugliano e Qualiano
PUBBLICITÀ

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 2 settembre, lungo la Circumvallazione Esterna, in direzione Lago Patria, poco dopo la rotonda dell’ex Auchan di Giugliano.

Scoppia la condotta del gas sulla Circumvallazione, attimi di paura tra Giugliano e Qualiano

In circostanze ancora da chiarire, un tubo della rete di distribuzione urbana che corre sotto il manto stradale è scoppiato. E’ probabile che abbia potuto influire il violento acquazzone che si è abbattuto in zona intorno alle 17.

PUBBLICITÀ

Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della Polizia Locale, che hanno interdetto l’area al traffico veicolare per garantire la sicurezza. Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di verifica della condotta danneggiata.

La chiusura ha inevitabilmente creato disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti segnalati nei pressi della zona interessata. Al momento non si registrano registrano feriti né abitazione sgomberate.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati