Scoppia la condotta del gas sulla Circumvallazione, paura tra Giugliano e Qualiano

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 2 settembre, lungo la Circumvallazione Esterna, in direzione Lago Patria, poco dopo la rotonda dell’ex Auchan di Giugliano.

Scoppia la condotta del gas sulla Circumvallazione, attimi di paura tra Giugliano e Qualiano

In circostanze ancora da chiarire, un tubo della rete di distribuzione urbana che corre sotto il manto stradale è scoppiato. E’ probabile che abbia potuto influire il violento acquazzone che si è abbattuto in zona intorno alle 17.

Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della Polizia Locale, che hanno interdetto l’area al traffico veicolare per garantire la sicurezza. Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di verifica della condotta danneggiata.

La chiusura ha inevitabilmente creato disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti segnalati nei pressi della zona interessata. Al momento non si registrano registrano feriti né abitazione sgomberate.