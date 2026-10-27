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Gli scoppia petardo in mano durante la festa, corsa in ospedale per 14enne a Ischia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Gli scoppia petardo in mano durante la festa, corsa in ospedale per 14enne a Ischia
Gli scoppia petardo in mano durante la festa, corsa in ospedale per 14enne a Ischia
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Questa mattina i carabinieri di Casamicciola Terme sono intervenuti nell’ospedale Rizzoli per la segnalazione di un minorenne con gravi lesioni alla mano sinistra.

Il minore è un 14enne del posto e la ferita sarebbe stata causata da un petardo. Dagli accertamenti dei militari è emerso che il ragazzo, dopo aver festeggiato il compleanno di un suo coetaneo in un locale dell’isola, sarebbe andato con altri amici nel rione Ortola. In quei vicoli alle spalle del comune, il 14enne avrebbe acceso un cobra che si sarebbe portato da casa. Il ragazzino ha mantenuto troppo nella mano il petardo che avrebbe lanciato un paio di secondi più tardi del dovuto.

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La deflagrazione ha danneggiato la mano sinistra. Al momento i danni sono ancora da definire ma sembra che siano interessati alcuni tendini e forse una falange. Il giovane, nel frattempo, è stato dimesso e affidato ai suoi genitori.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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