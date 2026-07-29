Scoppia la ruota e si schiantano contro il guardrail, 5 feriti sull’Asse Mediano

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Scoppia uno pneumatico e si schianta contro il guardrail. E’ quanto accaduto sulla Nola-Villa Literno, comunemente nota come Asse Mediano, nei pressi dell’uscita di Gricignano d’Aversa, dove un’auto a causa dello scoppio di uno pneumatico ha urtato in vari punti il guardrail per poi fermarsi al centro della carreggiata.

All’interno 5 persone, che hanno riportato lesioni. Allertati i soccorsi dagli altri automobilisti in transito, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Marcianise e Aversa hanno tagliato le lamiere accartocciate con il gruppo oleodinamico in dotazione liberando gli occupanti rimasti incastrati consegnandoli poi alle cure del 118.

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Presenti sul posto 5 ambulanze che hanno trasportato d’urgenza i feriti nei più vicini ospedali. Il veicolo è stato poi messo in sicurezza e rimosso da personale specializzato.