Scopre un tesoro da 9 milioni di euro in un cantiere: studente di 18 anni trova lingotti e monete d’oro

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Una scoperta degna di un film d’avventura ha cambiato una normale giornata di lavoro in un cantiere delle Fiandre orientali, in Belgio. Protagonista della vicenda è uno studente di appena 18 anni che, mentre collaborava con una squadra di carpentieri impegnata in alcuni lavori edili, si è imbattuto in un vero e proprio tesoro nascosto.

All’interno dell’area interessata dai lavori sono infatti emersi lingotti e monete d’oro per un valore stimato di circa 9 milioni di euro. Un ritrovamento eccezionale che ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità.

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L’incredibile scoperta durante i lavori

Il giovane stava lavorando insieme ai colleghi in un cantiere situato nelle Fiandre orientali, a circa 30 chilometri da Bruxelles, quando ha notato qualcosa di insolito. Approfondendo il ritrovamento, è emerso un consistente quantitativo di oro tra lingotti e monete antiche.

Resisi conto dell’importanza della scoperta, il ragazzo e gli altri operai hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine, evitando qualsiasi tentativo di appropriarsi del materiale rinvenuto.

Tesoro trasferito in un luogo sicuro

Dopo il recupero, il tesoro è stato preso in consegna dalle autorità e trasferito in una struttura protetta in attesa degli accertamenti necessari.

Gli investigatori dovranno ora stabilire la provenienza dei beni, individuare eventuali proprietari legittimi e verificare se esistano eredi o soggetti che possano rivendicarne la proprietà.

Una parte della fortuna potrebbe andare al ritrovatore

Tra gli aspetti più interessanti della vicenda c’è quello relativo all’eventuale ricompensa per chi ha effettuato la scoperta. La normativa vigente potrebbe infatti consentire che una parte del valore del tesoro venga riconosciuta al giovane che lo ha trovato.

Per il momento non è stata presa alcuna decisione ufficiale, ma il caso ha già suscitato grande curiosità in Belgio e non solo.

Da semplice giornata di lavoro a scoperta milionaria: per il giovane studente questa è destinata a diventare una storia impossibile da dimenticare.