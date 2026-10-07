Dramma a Sant’Anastasia, Nicola Esposito muore a 19 anni in un incidente sulla Telesina

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Tragedia all’alba di martedì 6 ottobre lungo la Statale 372 Telesina, nel territorio di Pietravairano, in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato Nicola Esposito, 19 anni, residente a Sant’Anastasia. Nel violento schianto sono rimasti feriti anche due giovani che viaggiavano insieme a lui.

L’incidente si è verificato intorno alle 6 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sono rimasti coinvolti due autoveicoli e un mezzo pesante. L’utilitaria sulla quale viaggiava il 19enne avrebbe avuto un violento impatto con un autoarticolato.

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L’urto è stato devastante e la vettura è rimasta pesantemente danneggiata. Per Nicola non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, impegnati nelle operazioni di soccorso e nell’estrazione dalle lamiere di una delle persone rimaste incastrate. Presenti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Due giovani feriti

Gli altri due ragazzi che viaggiavano con Nicola sono rimasti gravemente feriti. Dopo le prime cure sul posto, sono stati affidati al personale sanitario per il trasferimento e le successive cure.

L’incidente ha avuto conseguenze anche sulla viabilità della Telesina. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata, il traffico è stato temporaneamente regolato nel tratto interessato.

Restano da chiarire le cause e l’esatta dinamica dello schianto. I rilievi effettuati dalle forze dell’ordine serviranno a ricostruire quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

La notizia della morte di Nicola Esposito ha suscitato profondo dolore a Sant’Anastasia, dove il 19enne viveva. La comunità si è stretta alla famiglia e agli amici del giovane, morto tragicamente a soli 19 anni.