Sequestrati 34 kg di cocaina, colpo ai narcos da 2 milioni di euro

PUBBLICITÀ

I finanzieri del Comando Provinciale hanno portato a conclusione un’operazione a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, culminata con l’arresto di due soggetti italiani e con il sequestro di oltre 34 chilogrammi di cocaina, telefoni cellulari, denaro contante e un autoveicolo. L’attività condotta dalle Fiamme Gialle origina da una capillare attività di monitoraggio sviluppata sull’intero territorio provinciale in ragione della quale è stato individuato un camper che viaggiava a velocità sostenuta lungo l’arteria viaria che collega Ventimiglia a Genova.

I finanzieri, una volta fermato il veicolo ed identificati il conduttore e il passeggero (entrambi cittadini italiani di rientro dalla Spagna) ravvisando evidenti segnali di nervosismo da parte di entrambi, procedevano ad effettuare approfonditi controlli, anche con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, che consentiva di scoprire, occultati in un vano appositamente realizzato, l’ingente quantitativo di cocaina suddivisa in panetti.

PUBBLICITÀ

I soggetti venivano quindi posti sotto vincolo restrittivo e condotti presso la casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad individuare chi fossero i destinatari della partita di droga che, una volta immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe generato profitti illeciti per oltre 2 milioni di euro.

Il procedimento risulta attualmente nella fase delle indagini preliminari ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla responsabilità delle persone sottoposte ad indagini.

L’azione operativa sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria savonese testimonia il particolare impegno profuso dall’Istituzione nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, piaga sociale che si diffonde anche tra le più giovani fasce di età della popolazione.