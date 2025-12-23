Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, personale della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto della vendita abusiva di prodotti ittici presso il porto di Pozzuoli.
Sequestrati 70 kg di pesce a Pozzuoli, passante insulta gli agenti e gli aizza l’abusivo contro
Nel corso dell’attività, gli operatori hanno sanzionato amministrativamente un venditore abusivo di prodotti ittici per esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo, sequestrando 70 kg di prodotti ittici.
Nel corso dell’attività, un soggetto, in evidente stato di agitazione, ha inveito contro gli operatori, incitando il commerciante a reagire.
Per questi motivi, l’uomo, identificato per un 46enne di Pozzuoli, è stato denunciato per istigazione a delinquere, favoreggiamento personale, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.