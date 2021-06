Brenda di Beverly Hills si mostra senza trucco, il messaggio commovente dopo il ritorno del cancro

Shannen Doherty sta continuando la sua battaglia contro il cancro al seno, contro il quale era già riuscita a vincere. Poi, purtroppo, ha avuto una recidiva ed ora la situazione si è aggravata. L’attrice famosa per aver interpretato Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e Prue Halliwell in Streghe, nonostante tutto, continua però a lanciare messaggi positivi e d’incoraggiamento a chi, come lei, porta avanti una durissima battaglia.

Non a caso Shannen Doherty, tutti i giorni, mostra ogni giorno la sua vita quotidiana. E, incondizionatamente, mostra come la vita possa continuare nella normalità anche dopo una diagnosi di cancro al quarto stadio. Non sono mancati, ovviamente, momenti difficili: tra questi, quello dell’annuncio del tumore al seno che era tornato, anche più aggressivo della prima volta.

L’attrice spesso cerca anche di fare delle riflessioni più generali, come quella postata in questi giorni. Shannen ha condiviso un selfie senza trucco e ha scritto: “Guardando dei film stasera ho notato che c’erano pochi personaggi femminili con cui potrei relazionarmi. Intendo donne senza filler, senza botox, senza lifting. Donne che hanno abbracciato il loro volto e tutta l’esperienza che esso può mostrare. Io ho vissuto. Amo il fatto che ho vissuto e che il mio viso riflette la mia vita. Sono sopravvissuta a molte cose, sì al cancro, ma non solo. Ora mi abbraccio. Finalmente. Basta con la percezione delle donne che le riviste e Hollywood vogliono farci entrare nella testa. Voglio vedere donne come me. Donne come noi”.

Shannen Doherty oggi ha 50 anni, ma da tempo lotta contro una terribile malattia che si è insinuata quando la donna era già in una situazione clinica non brillante. L’attrice, infatti, nel 1999 aveva rivelato che le era stato diagnosticato il morbo di Crohn, l’enterite regionale che provoca un’infiammazione cronica dell’intestino. Nel 2015 è poi arrivata la prima diagnosi di cancro al seno, già diffuso ai linfonodi. Dopo due anni di cure e operazioni, Shannen è riuscita a guarire e il 29 aprile del 2017 ha annunciato ai suoi fan che il cancro era finalmente in remissione.

L’annuncio sul ritorno del cancro

Purtroppo, il 4 febbraio 2020, Shannen ha dovuto dare un’altra brutta notizia. Il cancro era tornato ed era già al quarto stadio. In realtà lo sapeva già da un anno, lo aveva scoperto proprio nel periodo in cui un’altra terribile tragedia aveva sconvolto la sua vita. La morte prematura del suo grande amico Luke Perry, l’attore che interpretava Dylan McKay in Beverly Hills 90210, a lungo fidanzato di Brenda, il suo personaggio.

Appena scoperta la recidiva, oltre che ai suoi famigliari, Shannen lo ha comunicato soltanto ai suoi amici e colleghi di Beverly Hills 90210 Jason Priestly (Brandon Walsh) e Brian Austin Green (David Silver).

Tuttavia, il fatto che Shannen Doherty abbia un cancro al quarto stadio non significa che lei passi i giorni a pensare a quando se ne andrà o che le resta poco tempo da vivere. Infatti cerca di affrontare la vita giorno per giorno nel modo più normale possibile, non da malata. Quando ha scoperto la recidiva ha organizzato una cena con i suoi famigliari e il suo oncologo, in modo che i parenti potessero fare al medico tutte le domande del caso. E proprio il suo oncologo, il dottor Lawrence Piro, ha spiegato che “il trattamento per il cancro al seno metastatico, che una volta era una condanna a morte automatica, è progredito negli ultimi anni, con i pazienti che vivono più a lungo e hanno una migliore qualità della vita. Alcuni sopravvivono per un decennio o più”.