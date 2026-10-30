Si ribalta con la Fiat Panda nel Casertano, morto l’anziano autista

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Ieri sera è avvenuto un incidente stradale mortale sulla Strada Provinciale 7, in direzione Mondragone, nel comune di Falciano del Massico. Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi all’interno della fitta vegetazione circostante.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare dalle lamiere il conducente della Fiat Panda, un uomo di 79 anni residente nella zona, affidandolo al personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sono rimasti feriti, invece, due uomini che viaggiavano a bordo di un ciclomotore, entrambi di nazionalità algerina. Sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati presso gli ospedali di Sessa Aurunca e la clinica Pineta Grande per ricevere le cure necessarie. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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