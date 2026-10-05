Si sente male e perde conoscenza, neonato di 1 mese salvato in ambulanza a Salerno

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Un neonato di un mese si sente male e perde conoscenza. I genitori corrono immediatamente alla postazione 118 dell’Asl Salerno di Pontecagnano Faiano, dove c’è presente un’ambulanza della VOPI, l’associazione volontari pronto intervento, con equipaggio composto da infermiere e autista soccorritore.

Il personale prende subito in carico il piccolo e lo trasporta d’urgenza al Pronto Soccorso pediatrico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Durante il trasporto, grazie alla prontezza e alla professionalità dell’equipaggio, il neonato per fortuna si è ripreso.

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Il bimbo colpito da una sincope improvvisa

Attimi di paura ieri sera nel comune del Salernitano. Il bimbo sarebbe rimasto privo di conoscenza per circa 3 minuti. Ancora da chiarire il motivo del malore.

Secondo le prime informazioni, il piccolo potrebbe essere stato colpito da una sincope improvvisa, la cui origine adesso dovrà essere verificata. Sarà sottoposto ad accurati accertamenti clinici per determinare la causa dello svenimento. Al momento, il neonato è sottoposto a stretta osservazione medica presso l’ospedale salernitano.

Ancora una volta il sistema 118 e la catena dei soccorsi si sono dimostrati determinanti per rendere l’intervento efficace e tempestivo. Il bimbo adesso sarà costantemente monitorato dal personale sanitario. Al suo fianco ci sono anche i genitori che si stanno prendendo cura di lui.

I medici del Ruggi stanno conducendo tutti i controlli necessari per risalire all’origine del malessere, assicurare il benessere del bimbo e tranquillizzare la famiglia.