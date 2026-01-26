PUBBLICITÀ
“So italiano, prima cosa!”, siparietto tra Vergara e l’arbitro Mariani che gli stava parlando in inglese

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Nella schiacciante sconfitta subita dal Napoli per 3-0 contro la Juve, c’è stato nonostante tutto un episodio che, a distanza di qualche ora dal fischio finale del match, ha strappato un sorriso ai tifosi azzurri.

La Lega Serie A ha infatti pubblicato il video della RefCam di Juve-Napoli, dal quale emerge un simpatico siparietto tra il direttore di gara, l’arbitro Maurizio Mariani, e il calciatore del Napoli Antonio Vergara, giudicato da molti il migliore in campo tra i giocatori azzurri. L’arbitro Mariani si rivolge a lui in inglese, dopo le proteste per un episodio non meglio chiarito dalla telecamera del direttore di gara, e l’azzurro obietta simpaticamente: “So italiano, per prima cosa!”

Ma analizziamo quanto accaduto nel dettaglio. Ad un certo punto l’arbitro Mariani prova a spiegare la sua scelta dicendo con “is ball” e “I know this is ball” a Vergara che si sta avvicinando: mentre il calciatore del Napoli avanza il direttore di gara dice “I’m not very well”, quasi a volersi scusare per la sua poca praticità con la lingua inglese. Ma il numero 26 azzurro risponde “so italiano, prima cosa” e poi accenna un sorriso.

Mariani sembra sollevato dalle parole di Vergara e, con la tensione addosso e tutto quello che comporta un momento del genere, dice “eh, vai…”. Poi l’azione riprende. Non è chiaro quale sia il momento preciso della prima frazione di gioco ma è un siparietto senz’altro molto particolare.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

