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“Sono scappato per evitare la multa”, due 20enni arrestati dopo la folle fuga a Qualiano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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“Sono scappato per evitare la multa”, due 20enni arrestati dopo la folle fuga a Qualiano
“Sono scappato per evitare la multa”, due 20enni arrestati dopo la folle fuga a Qualiano
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Ennesima fuga, ennesimo arresto. Siamo a Qualiano e due ragazzi incensurati di 20 e 21 anni dovranno rispondere di fuga pericolosa e resistenza. I due sono a bordo di una Toyota Aygo e stanno percorrendo via di Vittorio. I carabinieri intimano l’alt ma l’auto non si ferma.
Nasce così l’inseguimento in pieno pomeriggio tra alta velocità e manovre pericolose nelle strade del centro abitato. Necessario l’intervento di un’altra gazzella che sbarra la strada ai 2 ragazzi che, braccati, si fermano. Nelle loro tasche un paio di dosi di hashish. L’autista non aveva mai conseguito la patente. “Sono scappato per evitare la multa”, dirà il 20enne. Stamattina il processo dopo l’arresto.

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