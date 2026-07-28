“Sono tua nipote”, arrestate due giovani ‘trasfertiste’ di Napoli

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Due giovani donne di 19 e 20 anni della provincia di Napoli sono ai domiciliari con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un anziano di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. La truffa risale al 3 luglio 2025 quando l’uomo avrebbe ricevuto una chiamata da parte di una persona che, fingendosi suo nipote, gli avrebbe chiesto il numero di cellulare. Poco dopo, l’anziano sarebbe stato ricontattato da un sedicente procuratore che, sostenendo di agire per conto di un maresciallo dei carabinieri, gli avrebbe richiesto denaro per il pagamento di alcune presunte multe insolute.

L’uomo avrebbe raccolto i monili in oro custoditi in casa e 500 euro in contanti, consegnandoli ad una giovane donna presentatasi poco dopo presso la sua abitazione. Le indagini hanno permesso di individuare l’auto a noleggio utilizzata per raggiungere il luogo della truffa e di identificare le due giovani quali presunte autrici materiali del raggiro.

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