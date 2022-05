Lutto a Napoli, si è spento il patron dei marchi Sorbino e Dooa

Lutto a Napoli, si è spento all’età di 89 anni Giovanni Sorbino. Imprenditore famoso nel campo dell’abbigliamento e in particolare per i jeans. Sorbino era un grandissimo tifoso del Napoli, aveva un rapporto di grande amicizia con tutti i calciatori azzurri, nonché tra gli sponsor più longevi del club azzurro con i marchi DOOA e Sorbino. A ogni compleanno si faceva regalare una maglia del Napoli della stagione in corso con gli anni che aveva compiuto.

Dalla sua sagacia e mente geniale sono nati i primi jeans alla moda per i giovani, che negli anni ‘80 furono apprezzati anche da Diego Armando Maradona. E proprio grazie al suo insegnamento è stata tracciata la strada che ha portato all’ampliamento e alla crescita costante dell’azienda di famiglia, ottimamente gestita da figli e nipoti. I tifosi del Napoli e la nostra redazione si stringono al dolore della famiglia Sorbino. Napoli piange uno dei suoi figli più geniali e produttivi.

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanni Sorbino, 89 anni, storico imprenditore napoletano, grandissimo tifoso del Napoli, nonché tra gli sponsor più longevi del club azzurro con i marchi DOOA e Sorbino. Dalla sua sagacia e mente geniale sono nati i primi jeans alla moda per i giovani, che negli anni ‘80 furono apprezzati anche da Maradona. E proprio grazie al suo insegnamento è stata tracciata la strada che ha portato all’ampliamento e alla crescita costante dell’azienda di famiglia, ottimamente gestita da figli e nipoti.