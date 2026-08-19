Sorpreso con la cocaina nel parcheggio dell’ospedale di Pozzuoli: arrestato 46enne

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Ancora droga nei pressi di una struttura sanitaria. Questa volta accade a Pozzuoli, dove i Carabinieri hanno arrestato un 46enne trovato in possesso di diverse dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute.

L’episodio si è verificato nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria delle Grazie, un’area che in passato è già finita sotto la lente delle forze dell’ordine per episodi legati allo spaccio di stupefacenti.

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Il controllo dei Carabinieri

Era notte quando i militari della Compagnia di Pozzuoli, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, hanno notato un uomo arrivare nel parcheggio dell’ospedale a bordo di uno scooter.

L’atteggiamento del 46enne ha immediatamente attirato l’attenzione dei carabinieri, che hanno deciso di procedere a un controllo.

Il tentativo di disfarsi della droga

Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di liberarsi di un piccolo contenitore cilindrico, gettandolo poco distante. Il gesto non è però sfuggito ai Carabinieri, che hanno recuperato l’oggetto.

All’interno del contenitore sono state trovate 12 dosi di cocaina, già suddivise e confezionate per la vendita al dettaglio.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Per il 46enne sono scattate immediatamente le manette. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio.