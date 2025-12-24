Sospiro di sollievo a Napoli per Rosa Sosero, la 42enne è stata ritrovata

PUBBLICITÀ

È stata ritrovata a Napoli Rosa Sosero, la donna di 42 anni scomparsa da Materdei nella giornata del 23 dicembre 2025. Dopo ore di apprensione, le ricerche si sono concluse con esito positivo.

La donna, della quale si erano perse le tracce, è stata individuata grazie alle attività di ricerca e alle segnalazioni raccolte nelle ultime ore. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

PUBBLICITÀ

Rosa Sosero, alta circa 1 metro e 65, di corporatura robusta, con capelli lunghi castani e occhi castani, al momento dell’allontanamento indossava una maglia bianca con scritta nera, un giubbino e un pantalone.

Determinante per il riconoscimento sono stati anche i segni particolari, tra cui i tatuaggi presenti sul corpo e i piercing.

Le ricerche erano state seguite anche dall’associazione SOS Penelope Campania, che ha collaborato con le autorità. I familiari ringraziano quanti hanno contribuito alla diffusione dell’appello e alle segnalazioni che hanno permesso il ritrovamento.