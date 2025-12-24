PUBBLICITÀ
HomeCronacaSospiro di sollievo a Napoli per Rosa Sosero, la 42enne è stata...
CronacaCronaca locale

Sospiro di sollievo a Napoli per Rosa Sosero, la 42enne è stata ritrovata

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Sospiro di sollievo a Napoli per Rosa Sosero, la 42enne è stata ritrovata
Sospiro di sollievo a Napoli per Rosa Sosero, la 42enne è stata ritrovata
PUBBLICITÀ

È stata ritrovata a Napoli Rosa Sosero, la donna di 42 anni scomparsa da Materdei nella giornata del 23 dicembre 2025. Dopo ore di apprensione, le ricerche si sono concluse con esito positivo.

La donna, della quale si erano perse le tracce, è stata individuata grazie alle attività di ricerca e alle segnalazioni raccolte nelle ultime ore. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

PUBBLICITÀ

Rosa Sosero, alta circa 1 metro e 65, di corporatura robusta, con capelli lunghi castani e occhi castani, al momento dell’allontanamento indossava una maglia bianca con scritta nera, un giubbino e un pantalone.

Determinante per il riconoscimento sono stati anche i segni particolari, tra cui i tatuaggi presenti sul corpo e i piercing.

Le ricerche erano state seguite anche dall’associazione SOS Penelope Campania, che ha collaborato con le autorità. I familiari ringraziano quanti hanno contribuito alla diffusione dell’appello e alle segnalazioni che hanno permesso il ritrovamento.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati