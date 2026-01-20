Sotterra il corpo della moglie nell’azienda, si indaga sul femminicidio di Federica

PUBBLICITÀ

Il corpo di Federica Torzullo “non è facile da riconoscere”. Lo ha detto Alberto Liguori, procuratore di Civitavecchia. La donna “è stata colpita al volto e in altre parti del corpo. Il marito avrebbe provato a fare a pezzi e a bruciare il corpo”. La 41enne era scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

La Procura di Civitavecchia contesta il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno. Si tratta dell’uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo e l’ha sotterrata in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara. I pm hanno modificato la fattispecie alla luce delle risultanze investigative. L’uomo è indagato anche per occultamento di cadavere.

Voleva bruciare il corpo di Federica

Dopo aver ucciso la moglie, Claudio Agostino Carlomagno avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo, per “ostacolarne il riconoscimento”. Il terribile dettaglio emerge dal decreto di fermo dell’uomo, accusato di omicidio aggravato e occultamento del cadavere di Federica Torzullo, trovata sepolta ieri mattina in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara Sabazia. Un omicidio che gli inquirenti non esitano a definire di “particolare ferocia”.

Carlomagno voleva fuggire

Per i pm di Civitavecchia, inoltre, Carlomagno era pronto a fuggire e a far perdere le proprie tracce ritenendo che “la gravità dei fatti commessi” e quanto compiuto per “dissimulare le proprie condotte, evidenziano la capacità di organizzarsi e quindi potenzialmente anche la capacità di mettere in essere quanto utile a rendere effettiva la latitanza”.

Nel provvedimento viene anche spiegato che sono state trovate tracce sui suoi abiti da lavoro, ritrovati all’interno di una asciugatrice, “segno del fatto che erano stati lavati”. Inoltre, si ipotizza che, abbia usato lui il cellulare della moglie dopo l’omicidio per depistare gli investigatori. L’ultimo scambio di messaggi tra il cellulare di Federica e la madre risalirebbe alla mattina di venerdì 9 gennaio tra le 7.55 e le 8.05, ossia quando si ritiene che la quarantunenne fosse già morta.

Nello stesso arco temporale il marito viene immortalato mentre esce con l’auto da casa ed entrambi i cellulari sarebbero stati poi localizzati nell’area dell’azienda di famiglia, di cui è titolare, dove ieri è stato trovato il corpo all’interno di una buca scavata con un mezzo meccanico e coperto dai rovi.