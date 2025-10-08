Doppio fondo elettronico e telecamere, spaccio hi-tech nella piazza di Caivano

PUBBLICITÀ

Lo spaccio nel Bronx di Caivano venivano condotto attraverso tecniche hi-tech. I carabinieri della locale compagnia sono entrati in un sottoscala di un condominio trovando telecamere in HD. Gli occhi elettronici erano puntati lungo le strade ed erano collegati ad un grosso monitor: questa tecnologia serviva per intercettare l’arrivo delle forze dell’ordine e dare l’allarme ai pusher.

Nell’androne del condominio di uno dei palazzoni è stato trovato un vano a doppio fondo, alimentato da un ingegnoso sistema elettronico. Dunque nella piazza di spaccio sono stati trovati 16 panetti di cocaina: 1 chilo e 200 grammi ancora da tagliare. Inoltre sotto il corrimano di una rampa sono stati scovati anche 167 grammi di hashish e un proiettile calibro 22. In un sottoscala, invece, una piccola postazione di monitoraggio dell’area.

