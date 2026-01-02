PUBBLICITÀ

A quasi una settimana dalla sfida del Napoli a Cremona, continuano a far discutere le parole di Antonio Conte.

Spalletti risponde a Conte: “Ha ragione, la mia Juve non ha nulla da invidiare al NapolI”

Alla fine del match disse che “non siamo pronti per comandare per tanti motivi. Il nostro è un percorso appena iniziato e a livello di struttura non siamo pronti. Oggi per me Juventus, Milan e Inter per struttura, per seconde squadre e per monte ingaggi sono diverse rispetto a tutte le altre. Noi non possiamo fare il passo più lungo della gamba”.

Dopo le dichiarazioni del presidente dell’Inter Beppe Marotta arrivate quella stessa sera, stavolta è stato chiesto a Luciano Spalletti un parere proprio sulle parole di Conte che ha giudicato il suo Napoli inferiore rispetto a Inter, Milan e alla sua Juventus.

Il mister di Certaldo, con un pizzico della sua solita ironia, ha risposto così: “Conte ha ragione, da un punto di vista tecnico non ho niente da invidiare alla sua squadra. La mia ha le carte in regola per giocare contro chiunque. Dal punto di vista strutturale ha di nuovo ragione: quando sono arrivato qui ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove, ma a Napoli avevo quelle che rimangono ferme. Quindi direi che siamo avanti anche da un punto di vista strutturale”.