Al 112 sono giunte alcune segnalazioni di un uomo che spara alle auto in sosta, premendo il grilletto di un fucile a pallini dal tetto della sua abitazione.

Spara col fucile contro le auto in sosta, arrestato 77enne a Torre del Greco

I carabinieri della sezione operativa e della stazione di Torre del Greco hanno raggiunto l’indirizzo segnalato e hanno bussato alla sua porta.

Ad aprire un anziano di 77 anni. All’interno hanno scoperto un laboratorio per la modifica delle armi e il confezionamento dei proiettili.

Ad attirare per prima l’attenzione, una carabina Anschutz calibro 4.5 con matricola abrasa. Un’arma clandestina sulla quale sono in corso accertamenti.

Poi una pistola calibro 22 e 3 fucili ad aria compressa, tutti di fabbricazione artigianale.

Nel locale anche inneschi di proiettile, buste di pallini di ferro e pezzi di armi.

L’anziano è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione. È ora ai domiciliari.