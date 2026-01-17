Sparatoria e spaccio nel Napoletano, domiciliari per Giacomino ‘o barbiere

PUBBLICITÀ

Mariglianella torna sotto i riflettori della cronaca giudiziaria. Giacomo Buonincontri, noto come Giacomino “’o barbiere” e residente nel comune dell’hinterland nolano, ha lasciato il carcere di Poggioreale dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, che ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Buonincontri era detenuto per il coinvolgimento in un agguato armato ai danni di P.S., rimasto ferito a una gamba da un colpo di pistola, oltre che per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione del Riesame è arrivata accogliendo l’istanza presentata dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, anche alla luce del ridimensionamento delle accuse già operato dal Tribunale di Nola.

Secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica, Giacomo Buonincontri e Francesco De Martino, entrambi residenti a Mariglianella, avrebbero fatto da apripista a Raffaele De Luca, domiciliato ad Acerra. I due, a bordo di una Citroen C3 condotta da Buonincontri, avrebbero accompagnato De Luca sul luogo dell’agguato, indicando la vittima.

De Luca, in sella a un ciclomotore con targa alterata, dopo una rapida inversione di marcia e a distanza ravvicinata, avrebbe puntato l’arma contro P.S., esplodendo un colpo che lo ha colpito alla gamba destra.

I tre imputati sono stati riconosciuti colpevoli di lesioni personali aggravate, porto e detenzione di arma da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti, quest’ultimo ritenuto di lieve entità ai sensi del quinto comma dell’articolo 73 del DPR 309/1990.

Con rito abbreviato, il GIP del Tribunale di Nola, dottoressa Zingales, ha inflitto le seguenti condanne: Giacomo Buonincontri è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione, Francesco De Martino a 5 anni e 2 mesi, mentre per Raffaele De Luca la pena è stata fissata in 5 anni e 6 mesi di reclusione.

La concessione dei domiciliari rappresenta un primo alleggerimento della posizione di Buonincontri, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari della vicenda.