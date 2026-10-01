Spari a Scampia, si barrica in casa e tenta di appiccare fuoco all’appartamento

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Non c’è pace per l’area nord di Napoli. A tre giorni dall’agguato costato il ferimento di Mariano Abete (nipote del boss scissionista Arcangelo) si torna a sparare a Scampia. Colpi di pistola sono stati infatti segnalati poco dopo le 21 in prima traversa Ippolito, strada a ridosso di via Roma verso Scampia. Un uomo affetto da gravi problemi psichici si è barricato in casa alla Prima traversa Ipoolito e poi ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Non solo. Poco dopo ha minacciato di appiccare il fuoco e di far esplodere l’intera palazzina. Tutta l’area è stata isolata dagli uomini della polizia di Stato e, dopo una lunga trattativa, l’uomo è stato bloccato e sottoposto a Tso. Inizialmente si temeva una ripresa delle tensioni criminali visto che la palazzina dove l’uomo si è barricato è a pochi metri dalla casa di un soggetto legato al clan Abbinante del vicino Monterosa.

Da mesi infatti nei quartieri della cintura nord di Napoli si respira uno stato di allerta con più ‘fronti’ alimentati da più focolai di tensione. Lunedì sera il nuovo episodio con il ferimento del ‘rampollo’ degli Abete dei Sette Palazzi, zona Chalet Baku. In due, in sella ad un motomezzo, si sono avvicinati in strada al 23enne centrandolo con un colpo di arma da fuoco alle gambe in via Federico Fellini. Secondo alcune informazioni trapelate Abete junior avrebbe avuto, alcuni giorni prima, una discussione con uno dei gestori di una delle piazze della zona. Circostanza che in queste ore è oggetto di verifica da parte degli uomini della squadra mobile e di quelli del commissariato di Scampia che coordinano le indagini.

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