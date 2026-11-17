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La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, nei confronti di due giovani indagati della zona di Melito. Sono gravemente indiziati dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivi di arma da fuoco, aggravati dalle modalità mafiose. Il provvedimento compendia gli esiti delle indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia e condotte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di San Ferdinando, avviate dopo un’aggressione dello scorso aprile all’esterno di una discoteca nella zona dei baretti di Chiaia, area cittadina caratterizzata da un imponente afflusso di giovani per la movida serale.

Dalla lite nel locale agli spari

Gli approfondimenti avrebbero consentito di documentare come, nel corso di una serata all’interno del locale, si sarebbe verificata una lite per futili motivi tra due gruppi di giovani, uno della zona di Melito e l’altro del centro storico, e come il diverbio sarebbe proseguito all’esterno.

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In particolare, una volta ritrovatisi fuori, uno dei soggetti appartenenti al gruppo di Melito, a bordo di uno scooter guidato da un suo compagno, avrebbe esploso vari colpi d’arma da fuoco ad altezza uomo, nell’intento di colpire uno dei componenti dell’altro gruppo. Solo la prontezza della vittima designata, che sarebbe riuscita a nascondersi dietro un’auto in sosta, i cui vetri sono andati in frantumi a causa dei colpi, avrebbe evitato conseguenze peggiori. I giovani destinatari del provvedimento sono ritenuti vicini a elementi di spicco del clan Amato-Pagano: si tratta del 22enne Davide Cerrone e del 31enne Antonio Siviero.

Siviero è difeso dall’avvocato Luigi Poziello mentre Cerrone è difeso dall’avvocato Gandolfo Geraci. Gli interrogatori di garanzia per i due indagati sono stati fissati per domani ore 14.00 nel carcere di Secondigliano

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.