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Una lite nella zona dei Baretti di Chiaia conclusasi poi a colpi di pistola. Questo il nucleo dell’indagine condotta della Squadra mobile partenopea – portata avanti con il commissariato di San Ferdinando – su un’aggressione avvenuta lo scorso mese di aprile all’esterno di una discoteca nel centro cittadino, indagine che ha portato all’arresto di Antonio Siviero (classe 1995), fratello del ras Francesco ‘o zannut, e di Davide Cerrone (classe 2004). Cognomi ‘pesanti’ riconducibili alla galassia scissionista, quella degli Amato-Pagano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel corso della serata all’interno del locale due gruppi di ragazzi, uno dei quali della zona di Melito e l’altro del centro storico, avrebbero litigato. Il diverbio è proseguito all’esterno del locale, dove però uno del gruppo di Melito, a bordo di uno scooter guidato da un suo compagno, avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco ad altezza uomo con l’intento di colpire qualcuno dell’altro gruppo.

La vittima designata si era, però, nascosta dietro un’auto in sosta (i cui vetri sono andati in frantumi per i proiettili) riuscendo a salvarsi. Due degli indagati, accusati di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di arma da fuoco (reati aggravati dalle modalità mafiose), sono destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip napoletano: a Siviero l’ordinanza è stata notificata in carcere, essendo già detenuto perché ritenuto responsabile, insieme a Carmine Guarino, di una tentata estorsione a Melito.

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Siviero è difeso dall’avvocato Luigi Poziello mentre Cerrone è difeso dall’avvocato Gandolfo Geraci. Gli interrogatori di garanzia per i due indagati sono stati fissati per domani ore 14.00 nel carcere di Secondigliano