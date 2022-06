Lite nella pizzeria a Gragnano finisce in sparatoria, arrestato un 32enne

Ieri sera i Carabinieri hanno arrestato Carlo Langellotti per il tentato omicidio condotto contro un 28enne con cui aveva avuto un alterco. I colpi di pistola furono esplosi lo scorso 16 maggio all’interno del locale a Gragnano. Il 32enne è stato catturato a Salerno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata dai militari dell’Arma della Compagnia di Castellammare di Stabia. I colpi di pistola, sparati a distanza ravvicinata, colpirono la vittima alla gamba destra ferendola alla coscia e al piede. Il 28enne si salvò nascondendosi in un’altra sala della pizzeria mentre una dipendente riuscì a fermare l’aggressore.

LE PAROLE DEL FERITO

Il giovane di Sorrento venne operato all’ospedale San Leonardo. Secondo il racconto del ferito si trovava a Gragnano per accompagnare un’amica a fare una visita medica. “Non conoscevo questa persona, non frequento né Gragnano né la vicina Castellammare di Stabia, né ho avuto alcun problema con nessuno in pizzeria”, confidò all’Ansa. Sul posto subito dopo l’agguato intervennero i Carabinieri della stazione di Gragnano e della sezione operativa di Castellammare di Stabia.