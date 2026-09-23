“Sparo ai topi”, arrestato un anziano armato di fucile a Sorrento

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I Carabinieri della Stazione di Sorrento e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Malacoccola a seguito di diverse segnalazioni giunte al 112 da parte di passanti preoccupati per il botto di tre deflagrazioni in un terreno privato. Giunti sul posto, i militari hanno trovato i cancelli serrati e nessuna risposta al citofono. Nota la personalità del proprietario, un 76enne con un passato da cacciatore a cui era già stato revocato il porto d’armi con conseguente sequestro delle armi, le forze dell’ordine hanno preferito attendere i rinforzi prima di varcare il cancello carrabile per accedere alla proprietà.

“Sparo a qualche topo”, l’assurdo scusa dell’anziano a Sorrento

All’uscita dall’abitazione, il pensionato ha cercato di giustificarsi affermando di aver semplicemente fatto esplodere dei petardi per divertimento, mostrando come prova un pezzo di carta rossa del tutto privo dell’odore di polvere da sparo recente. Il goffo tentativo di depistaggio ha convinto i Carabinieri a far scattare un’accurata perquisizione dell’immobile.

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I sospetti hanno trovato immediata conferma: all’ingresso, nascosto sotto alcuni sacchi di mangime per animali all’interno di una cassa di plastica, è stato rinvenuto un fucile monocanna modificato dal calibro 24 al calibro 32, con matricola punzonata e già carico con un colpo in canna. Alle contestazioni dei militari, l’uomo si è giustificato sostenendo che l’arma serviva solo “per sparare a qualche topo”.

Le verifiche estese alla cantina e alla tettoia hanno poi portato alla luce una vera e propria polveriera casalinga: sequestrate 2.005 cartucce di vario tipo, mezzo chilogrammo di polvere da sparo, 15 chili di pallini in piombo e strumentazione varia per il confezionamento delle munizioni. Il 76enne è stato tratto in arresto e si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo.