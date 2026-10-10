Stesa a Pianura, uomo in codice rosso al Cardarelli: ipotesi scambio di persona

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Un uomo di 59 anni, di origine peruviana, è rimasto gravemente ferito a un occhio durante un episodio dai contorni ancora da chiarire avvenuto all’alba a Pianura, nella periferia occidentale di Napoli. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverata in codice rosso. Nonostante la gravità delle ferite, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio, si legge su Il Mattino, si è verificato in via Francesco Arnaldi, dove sarebbe stato udito un forte boato, seguito dal ferimento dell’uomo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di una possibile stesa, ma la dinamica dell’accaduto resta ancora da ricostruire.

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Le indagini e l’ipotesi dell’arma utilizzata

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile, del commissariato di Pianura e dell’Ufficio prevenzione generale. I poliziotti hanno effettuato i primi rilievi sul luogo del ferimento e stanno cercando eventuali telecamere di videosorveglianza che possano fornire elementi utili per identificare i responsabili.

Gli investigatori stanno cercando di capire anche se il 59enne fosse il reale obiettivo dell’azione o se sia rimasto coinvolto accidentalmente. L’uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe incensurato.

Un altro aspetto al centro degli accertamenti riguarda l’arma utilizzata. Al momento non viene escluso né l’impiego di una pistola tradizionale né quello di un’arma ad aria compressa particolarmente potente, eventualmente acquistabile legalmente. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica e individuare chi abbia sparato.