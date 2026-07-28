Stesa in via San Sebastiano, si costituisce il pistolero: ha 19 anni

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Avrebbe ammesso di aver sparato per guadagnare la fuga dopo gli spari avvenuti a via San Sebastiano. Ha 19 anni Giuseppe Muscariello e parentele importanti con il gruppo Savarese del rione Sanità: si tratta del giovane che due giorni fa ha esploso colpi di pistola all’indirizzo di Germano Saponara, ancora ricoverato in ospedale. Accompagnato dall’avvocato Carla Mazzarelli, si è presentato in Questura e ha confessato davanti al pm Cristina Curatoli e al dirigente della Squadra Mobile Mario Grassia.

Secondo le prime indiscrezioni filtrate, il giovane non avrebbe fornito il nome dell’altro ragazzo che era in sua compagnia: il rischio per lui è un’accusa di tentato omicidio e di violazione degli obblighi, poiché era ristretto agli arresti domiciliari. Dinanzi al pubblico ministero, Muscariello avrebbe ammesso di aver sparato, sostenendo però di averlo fatto solo per reazione a una lite avvenuta poco prima con un gruppo di altri giovanissimi.

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La vicenda presenta ancora molti contorni da chiarire, a partire dalla provenienza dell’arma e da come fosse finita nella disponibilità del 19enne. Le prossime ore potrebbero far emergere nuovi particolari sull’intera vicenda.