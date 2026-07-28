Strade di Napoli “a mezzo servizio” per il Centenario degli azzurri, diramato il piano traffico

In occasione della manifestazione “Napoli 1926-2026. Un Secolo di Passione”, in programma venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi e del corteo celebrativo che interesserà il centro cittadino.
Le principali modifiche alla circolazione
- Dalle ore 8.00 di venerdì 31 luglio fino a cessate esigenze del sabato 1° agosto:
- divieto di transito nella carreggiata di piazza Municipio, lato Castel Nuovo, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele III e via Ammiraglio Acton.
2. Dalle ore 8.00 di sabato 1° agosto – divieto di sosta con rimozione forzata in:
- piazza Carità ;
- via Toledo;
- via Santa Brigida;
- via Verdi;
- via San Carlo;
- piazza Trieste e Trento;
- piazza del Plebiscito;
- divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia.
3. Dalle ore 15.00 di sabato 1° agosto – divieto di transito:
- nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e Palazzo Salerno;
- in via Solitaria (con eccezioni previste dall’ordinanza);
- in via San Carlo;
- in via San Nicola da Tolentino;
- in Rampe Brancaccio.
- Istituzione del senso unico di circolazione in:
- piazza Carolina (direzione via Chiaia);
- via Chiaia secondo le modalità previste dall’ordinanza.
4. Dalle ore 17.30 di sabato 1° agosto e fino al termine del corteo – divieto di transito lungo il percorso:
- piazza Carità (partenza);
- via Toledo;
- via Santa Brigida;
- via Verdi;
- via San Carlo;
- piazza del Plebiscito.
- Chiusura temporanea delle strade che confluiscono sul percorso del corteo.