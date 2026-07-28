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Strade di Napoli “a mezzo servizio” per il Centenario degli azzurri, diramato il piano traffico

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Strade di Napoli
Strade di Napoli "a mezzo servizio" per il Centenario degli azzurri, diramato il piano traffico
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In occasione della manifestazione “Napoli 1926-2026. Un Secolo di Passione”, in programma venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi e del corteo celebrativo che interesserà il centro cittadino.

Le principali modifiche alla circolazione

  1. Dalle ore 8.00 di venerdì 31 luglio fino a cessate esigenze del sabato 1° agosto:
  • divieto di transito nella carreggiata di piazza Municipio, lato Castel Nuovo, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele III e via Ammiraglio Acton.

2. Dalle ore 8.00 di sabato 1° agosto – divieto di sosta con rimozione forzata in:

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  • piazza Carità ;
  • via Toledo;
  • via Santa Brigida;
  • via Verdi;
  • via San Carlo;
  • piazza Trieste e Trento;
  • piazza del Plebiscito;
  • divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia.

3. Dalle ore 15.00 di sabato 1° agosto – divieto di transito:

  • nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e Palazzo Salerno;
  • in via Solitaria (con eccezioni previste dall’ordinanza);
  • in via San Carlo;
  • in via San Nicola da Tolentino;
  • in Rampe Brancaccio.
  • Istituzione del senso unico di circolazione in:
  • piazza Carolina (direzione via Chiaia);
  • via Chiaia secondo le modalità previste dall’ordinanza.

4. Dalle ore 17.30 di sabato 1° agosto e fino al termine del corteo – divieto di transito lungo il percorso:

  • piazza Carità (partenza);
  • via Toledo;
  • via Santa Brigida;
  • via Verdi;
  • via San Carlo;
  • piazza del Plebiscito.
  • Chiusura temporanea delle strade che confluiscono sul percorso del corteo.
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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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