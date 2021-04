La Superlega sospesa dopo 48 ore, anche Milan e Inter fuori dal progetto

Il progetto Superlega è durato circa 48 ore. Proprio nella notte, dopo che i primi sei club inglesi hanno lasciato la competizione – ai quali poi si sarebbero, almeno ufficiosamente, accodati sia Milan che Inter – è stato emanato un comunicato.

Il comunicato

“La situazione attuale nel calcio europeo necessita di un cambiamento. Una nuova competizione serve perché il sistema non funziona, la nostra proposta è pienamente conforme alle leggi.

Ma alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni per rimodellare il progetto”. Lo afferma, in sintesi, la Superlega nella bozza di una nota ufficiale circolata in nottata e di cui l’ANSA ha preso visione. (ANSA).

“L’Inter non è interessata al progetto”

“Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall’Inter”. Lo apprende l’ ANSA da fonti neroazzurre alla fine della riunione d’urgenza dei 12 club fondatori del progetto.

SE VUOI RESTARE SEMPRE AGGIORNATO VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.