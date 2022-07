Sversano rifiuti a Sant’Antimo, multati 2 pirati del sacchetto. Il sindaco: “Nessuna tolleranza”

Hanno sversato rifiuti tra le strade di Sant’Antimo, credendo di passarla liscia. E invece i due furbetti l’hanno pagata, letteralmente, a causa delle telecamere ed i cittadini che li hanno ripresi. Foto e video sono stati successivamente pubblicati dal sindaco Massimo Buonanno, che con un post su Facebook oltre ad allegare le ‘prove‘ ha anche scritto un post in cui chiarisce i suoi obiettivi. Tra questi, quello di non tollerare gesti incivili che danneggiano la propria città.

Le parole del sindaco di Sant’Antimo

“Cari concittadini, lo dico senza mezzi termini: non ci sarà, da parte della mia amministrazione, clemenza o tolleranza nei confronti degli incivili che sversano rifiuti di ogni genere e a qualunque ora lungo le strade della Città. Queste due immagini, di Corso Europa e Via Del Caravaggio, una captata dalle nostre telecamere (ve ne sono già altre per le quali la polizia locale sta procedendo a multare gli incivili) e l’altra fornitaci grazie alla segnalazione di un cittadino, ci hanno consentito di multare chi si è reso responsabile di questo scempio. I sanzionati sono un nostro concittadino e uno residente nel vicino Comune di Melito.

L’inciviltà di pochi, che deturpano ed inquinano il nostro territorio, non può essere una responsabilità per quanti, con grandi sacrifici, rispettano il calendario della raccolta differenziata e l’orario di conferimento dei rifiuti, che lo ricordo, avviene con il cosiddetto sistema del “porta a porta”. Ciascuno deve depositare, nel giorno stabilito dal calendario, i rifiuti fuori la propria abitazione. Al comando di polizia locale, che ringrazio per il lavoro che già sta svolgendo, ho chiesto di intensificare gli sforzi per prevenire e contrastare questo ignobile fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. Ai cittadini, che già stanno collaborando, chiedo di continuare a segnalare situazioni anomale.

Le nostre forze dell’ordine, con grande senso del dovere, adotteranno le azioni consequenziali. Solo lavorando “in alleanza”, cittadini ed istituzioni, potremo rendere la nostra amata Città vivibile, normale e salubre. Chi sbaglia, paga! E noi, invece, se l’amiamo la cambiamo!”.