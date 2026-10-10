Sversavano rifiuti in strada nel Napoletano, aggrediscono mamma e figlio che volevano fermarli

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Tre uomini stavano sversando rifiuti in via Ceraso, in località Longola a Poggiomarino, quando in una 36enne, di passaggio in auto insieme al figlio di 12 anni, è prevalso il senso civico. La donna si è fermata e ha tentato di convincere i tre uomini che stavano scaricando un autocarro a fermarsi immediatamente.

Il 12enne, intanto, ha avviato la telecamera dello smartphone e iniziato a registrare. I tre hanno reagito male e, dopo una serie di insulti e minacce, hanno aggredito madre e figlio con un bastone. Al piccolo è stato sottratto anche il telefono utilizzato per immortalare la scena.

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I carabinieri della stazione di Poggiomarino, grazie alle informazioni raccolte e alle immagini di videosorveglianza recuperate lungo il tragitto del camion, sono riusciti a identificare e a denunciare i tre. Si tratta di un 36enne del posto e di padre e figlio di San Giuseppe Vesuviano.

Dovranno rispondere di abbandono di rifiuti e aggressione.