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Consegnati dieci nuovi treni e definito un nuovo orario per le Linee Vesuviane, più note come Circumvesuviana. Linee ferroviarie gestite da Eav, società controllata dalla Regione Campania, da molti anni ormai simbolo di inefficienza e disservizio con un bacino di utenti molto ampio. Alla guida di Eav è stato nominato da poche settimane nel ruolo di amministratore unico Pietro Diamantini.

Svolta per la Circumvesuviana, arrivano dieci nuovi treni: “Corse ogni 30 minuti”

Insomma, dopo la recente sostituzione della governance, l’arrivo dei nuovi convogli (su 56 ordinati) e il nuovo orario sono considerati un segnale della volontà di rilancio e potenziamento di infrastruttura e servizio da tempo allo sfascio. Sono previste più corse rispetto al passato, maggiore regolarità e frequenze ogni 30 minuti, superando il precedente sistema basato su una frequenza di 36 minuti. Grazie a questa riorganizzazione, il servizio diventa più regolare e intuitivo, con orari ripetuti e facilmente memorizzabili lungo l’intera giornata. L’offerta complessiva cresce fino a 280 corse giornaliere, per un totale di 39.872 posti a sedere, di 171.988 posti totali offerti al giorno e oltre 9.300 chilometri percorsi ogni giorno sulla rete vesuviana.

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«Oggi facciamo un passo importante per migliorare concretamente il trasporto pubblico sulle Linee Vesuviane” – afferma il presidente della Regione Campania Roberto Fico –. Dieci nuovi treni entrano in servizio e dal 17 ottobre avremo un nuovo orario, più semplice e regolare. Sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare, ma la direzione è chiara: offrire ai cittadini un sistema di trasporto pubblico affidabile ed efficiente, all’altezza dei loro bisogni».

Parla delle «56 corse in più rispetto al 2025», Mario Casillo, vicepresidente ed assessore ai Trasporti della Regione Campania. «La nostra idea di mobilità è chiara: un servizio più affidabile, con più corse e tempi di attesa ridotti. Il nuovo orario, con la ciclicità a 30 minuti e 280 corse giornaliere, va in questa direzione: un sistema vicino alle esigenze di pendolari, studenti, lavoratori e turisti». Casillo annuncia anche una maggiore integrazione tra treni e autobus. Viene potenziata infatti anche l’offerta su gomma con un incremento delle corse delle linee Meta-Massalubrense e Circolari di Vico Equense.

Precisa Pietro Diamantini: «Vogliamo cambiare progressivamente il modo in cui l’azienda guarda alla propria offerta, sempre di più orientata alle esigenze dei nostri clienti che utilizzano il treno. Il cliente deve tornare a essere il centro delle nostre decisioni. Questo significa ascoltare le esigenze di chi utilizza un treno per andare al lavoro, all’università, a scuola, per raggiungere un ospedale o un appuntamento. Significa pensare anche ai turisti che scelgono il nostro territorio e che hanno bisogno di un sistema di trasporto semplice, comprensibile e affidabile».