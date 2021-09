Emergono nuovi dettagli sul furto del Gratta e Vinci da 500mila euro. La 70enne in un verbale ha raccontato degli ultimi momenti in cui ha visto il tabaccaio Gaetano Scutellaro Secondo Il Mattino, il 2 settembre scorso la “Zia” di Materdei ha consegnato il biglietto vincente (ricorda che il numero era il 27) alla tabaccheria perché non riusciva a credere di aver vinto: “Inizialmente non riuscivo a credere che tale vincita da 500mila euro fosse reale e per tale motivo, dopo aver riletto le istruzioni, chiedevo al ragazzo che lavorava all’interno del negozio di tabaccaio di verificare la vincita, cosa che lo stesso faceva passando il biglietto vincente attraverso lo scanner per la verifica delle vincite”.

Quindi interviene Gaetano Scutellaro: “Dopo alcuni minuti giungeva all’interno della tabaccheria il proprietario dell’attività, che si chiama Gaetano, che si faceva consegnare il biglietto vincente per poter a sua volta verificare la vincita”, prosegue il verbale della donna che ora agli atti del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’ATTESA DEL TABACCAIO E DEL GRATTA E VINCI

“Quell’uomo mi ha chiesto di aspettare all’interno dell’attività dicendomi che sarebbe tornato subito“. A quel punto la donna attese il ritorno per due ore, poi contattò il nipote: “In quei frangenti, visti i momenti concitati e l’emozione per la vincita, non mi rendevo conto di nulla e non riuscivo a bloccare il signor Gaetano, che saliva a bordo di uno scooter portando con sé il ticket vincente e dirigendosi verso Santa Teresa degli Scalzi, senza più far ritorno alla ricevitoria“.

La donna sostiene di aver atteso per due ore il ritorno del tabaccaio. Intanto il ragazzo del negozio, parente di Scutellaro, le assicurava che avrebbero fatto il possibile per rintracciarlo.

LA TELEFONATA

Inoltre, il 4 settembre, il nipote registrò una telefonata con il tabaccaio. Scutelaro venne a sapere della denuncia a suo carico, quindi propone di ritirarla in cambio di metà della vincita: “Ho saputo che avete denunciato, ritirate la querela. Non ti preoccupare, troviamo una soluzione, dammi dei soldi perché qui di soldi ce ne sono tanti”. In un video registrato all’interno della tabaccheria si vede la donna che prima acquista il biglietto, dopodiché torna indietro e lo consegna al ragazzo che si trova al bancone. Poi entra Scutellaro ancora con il casco in testa e si fa dare il biglietto. “Vado a vedere se è tutto a posto…”, dice mentre se ne va. Due giorni dopo arriverà la telefonata.