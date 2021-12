Tanta Napoli a Sanremo, tris di artisti sul palco dell’Ariston: torna Massimo Ranieri

Saranno tre i cantanti napoletani tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Uno su tutti Massimo Ranieri, che torna sul palco dell’Ariston nelle vesti di concorrente dopo anni di assenza (Questa sarà la sua settima presenza). Nel 1988 vinse la kermesse con Perdere l’amore. Gli altri due artisti partenopei in gara saranno invece Giovanni Truppi e il 21enne rapper di Vico Equense Luca Marzano, in arte Aka7even, salito alla ribalta per la sua partecipazione alla 20esima edizione di Amici.

Massimo Ranieri torna sul palco del Festival di Sanremo

Massimo Ranieri è stato il primo artista ‘svelato’ da Amadeus. Il conduttore, avvalendosi delle sue facoltà da direttore artistico e con un cambio in corsa del Regolamento, ha deciso di non attendere la serata del 15 dicembre per annunciare la lista dei 22 Big in gara al prossimo festival di Sanremo (dal 1° al 5 febbraio) e lo ha fatto ieri sera in diretta al Tg1 delle 20 e, il primo cantante ad essere annunciato è stato proprio il cantautore napoletano.

Aka7even, da amici al palco dell’Ariston

Oltre al vincitore del 1988, saranno in gara al Festival di Sanremo anche altri due napoletani. Aka7even ha partecipato ad Amici lo scorso anno classificandosi terzo. Recentemente ha poi vinto il prestigioso premio MTV Europe Music Award come miglior artista italiano. Un traguardo importantissimo che si aggiunge alla quarta posizione della top ten italiana dei singoli con la hit Mi manchi, oltre al doppio disco di platino prima di ripetersi con Loca, canzone da oltre 24 milioni di views su Youtube e altrettanti ascolti su Spotify.

L’esordio di Giovanni Truppi al Festival di Sanremo

Giovanni Truppi è un cantautore, polistrumentista, cantante, poeta, una delle personalità più eclettiche della musica indipendente italiana. Nel 2015 ha vinto il Premio Club Tenco all’autore o interprete emergenti. Ha riscosso grande successo il suo album Poesia e civiltà, indicato tra i migliori dischi del 2019 dai principali media italiani e dal quotidiano francese Le Monde.

I 22 big in gara al Festival di Sanremo

1 Elisa

2 Gianni Morandi

3 Dargen D’Amico

4 Ditonellapiaga con Rettore

5 Noemi

6 Le Vibrazioni

8 Sangiovanni

9 Massimo Ranieri

7 Highsnob e HU

10 La Rappresentante di Lista

11 Ana Mena

12 Emma

13 Achille Lauro

14 Michele Bravi

15 Iva Zanicchi

16 Rkomi

17 Fabrizio Moro

18 Mahmood e Blanco

19 Giusy Ferreri

20 Irama

21 Giovanni Truppi

22 Aka7ven

Questi i big in gara al Festival di Sanremo.