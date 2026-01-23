PUBBLICITÀ
HomeCronacaDistruggono le telecamere a pallonate, bimbi e adulti identificati a Torre del...
CronacaCronaca locale

Distruggono le telecamere a pallonate, bimbi e adulti identificati a Torre del Greco

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Distruggono le telecamere a pallonate, bimbi e adulti identificati
Distruggono le telecamere a pallonate, bimbi e adulti identificati
PUBBLICITÀ

Adulti, ragazzi e addirittura bambini. Sono 9 in tutto e sono tutti ritenuti responsabili in concorso tra loro del danneggiamento aggravato delle telecamere di videosorveglianza comunale installate a Torre del Greco tra via XX Settembre e via San Giuseppe.

Le 9 persone di età compresa tra i 45 e i 14 anni (il più piccolo aveva 13 anni all’epoca dei fatti) – avrebbero danneggiato le telecamere comunali in 3 distinti episodi avvenuti il 30 settembre, il 3 ottobre e il 13 novembre 2025. Gli indagati avrebbero danneggiato le telecamere con dei palloni da calcio.

PUBBLICITÀ

In questo periodo dove la sicurezza è fondamentale e i mezzi come le telecamere sono davvero importanti, i carabinieri hanno avviato le indagini e comparato le immagini dei sistemi di videosorveglianza ai profili social dei protagonisti dell’evento. Volti e tatuaggi hanno lasciato poco spazio alle interpretazioni. Sono stati tutti denunciati.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati