Sequestrati telefonini nel carcere di Poggioreale, nascosti in frigo e nel letto

Condotto un nuovo sequestro di telefoni cellulari nel carcere di Poggioreale a Napoli. “Nel padiglione Avellino, dove sono ristretti detenuti del circuito custodiale dell’Alta sicurezza, ne sono stati rinvenuti 5 cellulari dai Baschi azzurri, occultati in un frigorifero e in una branda”, spiega Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

Inoltre aggiunge: “I cellulari, provvisti dei relativi carica batterie e delle sim card, erano quattro smartphone e uno del tipo micro”. Il segretario generale del Sappe Donato Capece sostiene che vanno adottate soluzioni drastiche, come la schermatura delle Sezioni detentive“.