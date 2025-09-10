PUBBLICITÀ
Tensione a Melito per l’abbattimento del bar ‘Blu Moon’, cittadini cercano di opporsi alle ruspe

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Tensione stamattina a Melito per l’abbattimento di un bar abusivo ‘Blu Moon’ realizzato nei locali degli alloggi comunali 219 di via Lussemburgo. Sul posto Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato.

Il provvedimento di cessazione dell’attività e demolizione del locale è stato disposto dal Comune su impulso della Commissione straordinaria che guida attualmente l’ente. L’attività commerciale, già più volte destinataria di procedimenti amministrativi, era rimasta in funzione nonostante le numerose diffide ricevute negli ultimi mesi.

Al momento dell’intervento, con l’arrivo delle forze dell’ordine e degli operai incaricati di procedere allo sgombero e alla demolizione, la situazione è apparsa subito tesa. Diverse donne hanno occupato l’interno del locale nel tentativo di opporsi al procedimento forzato, protraendo la tensione per diversi minuti. Sul posto la Polizia di Stato in tenuta antisommossa sta tentando di convincere i presenti, anche all’esterno dell’attività commerciale, a non opporsi all’operazione.

