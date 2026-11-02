Tentano di rapinare giovane a Torre del Greco, lo feriscono e fuggono via con i suoi occhiali

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in via Duca Lecco De Guevara per la segnalazione di una rapina.
Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che la vittima, un 17enne del posto, sarebbe stato avvicinato da alcuni giovani a bordo di un’auto che volevano rapinarlo. Uno di questi avrebbe prima sparato un colpo con una pistola ad aria compressa ferendo la vittima al labbro e poi lo avrebbe colpito alla nuca con il calcio della pistola.
I criminali sono fuggiti con un paio di occhiali della vittima. Il 17enne è stato trasferito nell’ospedale Maresca per poi essere dimesso con una prognosi di 15 giorni.
Indagini in corso da parte dei Carabinieri che stanno ricostruendo i fatti.