Tentato furto con la ‘tecnica della ruota bucata’ alla ‘Birreria’ a Miano, due scoperti grazie alle telecamere

Questa volte gli è andata male. Anzi malissimo. Due persone sono state denunciate dagli agenti del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) per un tentato furto presso il Centro commerciale La Birreria di Miano. Bloccati dopo aver puntato l’ennesima vittima con la ‘tecnica della ruota bucata’. Questa volta l’ ‘obiettivo’ designato era un ignaro 82enne che si era recato nel centro per acquisti: come già accaduto altre volte i due hanno aspettato che l’uomo si allontanasse dall’auto squarciandogli la ruota con un coltello.

All’uscita uno dei due si è offerto di aiutarlo nel sostituire la ruota mentre il complice è entrato nell’auto iniziando a frugare all’interno. Peccato per loro che il raid è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza con gli agenti che in pochi minuti sono riusciti a identificarli e bloccarli. Non è il primo colpo che avviene in zona è per tale motivo le forze dell’ordine invitano tutti coloro che hanno subito furti simili a contattarle e segnalare.