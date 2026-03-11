PUBBLICITÀ
Terra dei fuochi, in arrivo 2 milioni per assumere agenti tra Napoli e Caserta

Francesco Rescigno
Ultima modifica:
Il ministro Matteo Piantedosi ha messo a disposizione 2 milioni di euro per potenziare le polizie locale delle province di Napoli e Caserta. L’annuncio arriva dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, nell’incontro di oggi a Villaricca in cui ha incontrato i sindaci della zona nord di Napoli per fare il punto della questione sull’attività di contrasto e prevenzione.

L’ obiettivo dell’incontro

I fondi verranno stanziati per l’assunzione di agenti. L’obiettivo è il contrasto dei roghi tossici della Terra dei Fuochi. L’incontro ha avuto la finalità di sollecitare le amministrazioni locali a farsi carico delle custodia delle aree bonificate – al momento 150 – dal commissario guidato dal generale Vadalà.

Le parole del prefetto di Napoli

Il Prefetto di Napoli ha esaltato i buoni risultati degli ultimi mesi, considerandoli “lodevoli“, per poi ringraziare tutte le forze dell’ordine che hanno operato d’intesa con la magistratura. Poi, ha tenuto a esprimere la propria vicinanza ai sindaci della zona: “Per la custodia delle aree bonificate i sindaci non saranno lasciati soli“, sottolinea Di Bari, “perché ci sarà un momento di confronto in prefettura“,  ricordando che l’azione si svolge in stretto raccordo con il sottosegretario Alfredo Mantovano, anche per fare il bilancio dell’attuazione della sentenza Cedu. Il Prefetto, in conclusione, ha evidenziato come la questione Terra dei Fuochi rimane: “Una priorità del Governo“.

