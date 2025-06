Terremoto a Miano, scarcerato il ras Romano

PUBBLICITÀ

Condizioni fisiche incompatibili con il regime carcerario. Con queste motivazioni il tribunale di Sorveglianza di Taranto ha disposto la scarcerazione, con concessione degli arresti domiciliari, per Eduardo Franco Romano, ras di Abbasc Miano e soprattutto suocero del reggente del gruppo Matteo Balzano. Accolta l’istanza di sostituzione della misura presentata dal suo legale, l’avvocato Domenico Dello Iacono, che ha evidenziato che le patologie di cui soffre il suo assistito (insufficienza respiratoria e obesità) siano incompatibili con il carcere. Ragion per cui Romano, che si trovava nel carcere di Bari, è stato scarcerato e sarà sottoposto al nuovo regime domiciliare a casa di alcuni parenti. Il ras deve scontare cinque anni e sei mesi, condanna stabilita dalla Corte d’appello di Napoli. Romano fu arrestato insieme ad altre sei persone nel blitz eseguito dalla squadra mobile e da quelli del commissariato Scampia nel dicembre 2023. I sette (oltre Romano anche Cristian Celentano, Maurizio Aceto, Antonio Aceto, Luciano Carbone, Giovanni Castiello e Salvatore Maggiore) avrebbero iniziato a vessare i commercianti di Chiaiano e Piscinola e in particolare i titolari di un negozio di abbigliamento, negozio in cui per la prima volta si recò proprio Romano. L’uomo, accompagnato da Luciano Carbone che lo presentò come «’o gnor e Matteo», chiese ai commercianti se la loro famiglia gli dovesse qualcosa e quest’ultimi gli fecero presente che i giovani ras del gruppo avevano in precedenza portato via, senza pagare, merce pari ad un valore di 8mila euro. Romano gli fece allora capire di non voler pagare quella cifra specificando che adesso vi fosse lui e che per qualsiasi cosa gli esercenti potevano fare riferimento a lui. Da lì l’inizio di un calvario con continue richieste. Secondo le informative Romano aveva preso il posto di Balzano e aveva costituito il proprio gruppo. Negli ultimi tempi sul suo conto vi era anche un’informativa per evasione visto che si era allontanato dalla struttura penitenziaria dove era detenuto dopo un ciclo di fisioterapia. La notizia della sua scarcerazione potrebbe alterare i già fragili equilibri nella mala di Miano e dintorni.

