Terremoto plusvalenze, chiesti 11 mesi di inibizione per De Laurentiis e 12 per Agnelli

Arrivano le richieste della Procura nell’ambito del processo sportivo per quanto riguarda il caso plusvalenze. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul fronte Napoli la richiesta è stata di 11 mesi e 5 giorni di inibizione per il presidente Aurelio De Laurentiis, 6 mesi e 10 giorni per la moglie, il figlio Edoardo e la figlia Valentina, mentre per Chiavelli 9 mesi e 15 giorni. Inoltre, al club saranno commutati 329mila euro di ammenda.

La procura ha chiesto anche 12 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 16 per Fabio Paratici, 8 per Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene, nonché 800mila euro di ammenda alla Juventus.

Le società coinvolte nel filone sono 11. Cinque di Serie A (Juve, Napoli, Samp, Empoli e Genoa), 2 di Serie B (Pisa e Parma), più Pro Vercelli e Pescara e le non più affiliate Chievo e Novara. Rischiano l’inibizione 61 dirigenti, nonché tutti i presidenti dei club. L’udienza si svolge in videoconferenza davanti al Tribunale federale presieduto da Sica.

Secondo quanto scritto dalla Rosea, la prima a parlare è la Procura federale che sta facendo le sue richieste definendo il valore delle sanzioni per ogni club. A rischiare di più dal punto di vista degli effetti sulla classifica sono Parma e Pisa. Secondo l’accusa infatti, il valore assegnato alle plusvalenze sono state determinanti al raggiungimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione al campionato. Per questo motivo, la richiesta dovrebbe essere quella di una penalizzazione importante. Il processo andrà avanti giovedì e venerdì con sentenze probabilmente subito dopo Pasqua.